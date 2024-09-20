  Cem Yılmaz, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filmi için Mazhar Alanson'u nasıl ikna ettiğini açıkladı!

Mazhar Alanson, GAİN’deki yeni programı “Mazhar Alanson ile Misafir’in ilk bölümünde Cem Yılmaz’ı ağırladı. İkili, birlikte rol aldıkları “Her Şey Çok Güzel Olacak” filmini izleyip unutulmaz anılarını paylaştı.

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, GAİN’de yayınlanan yeni programı “Mazhar Alanson ile Misafir”in ilk bölümünde, Türk sinemasının ve mizahının yıldızı Cem Yılmaz’ı ağırladı. Bu özel bölümde, 1998 yılında birlikte rol aldıkları kült film “Her Şey Çok Güzel Olacak” üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdiler. Filmde iki kardeşi canlandıran Alanson ve Yılmaz, yıllar sonra bu unutulmaz filmi birlikte izledi.

“Mazhar Alanson ile Misafir” programı, izleyicileri Alanson ve Yılmaz’ın içten sohbetleriyle hem eğlenceli hem de nostaljik bir yolculuğa çıkararak, filmin perde arkasındaki unutulmaz anıları gün yüzüne çıkardı.



Cem Yılmaz, Mazhar Alanson’u filmde rol almaya “45 gün çalışacağız ama 40 yıl kalacak” diyerek ikna ettiğini anlattı. Sohbet boyunca filmin Yılmaz’ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri olduğu, ayrıca müziklerinden mekânlarına filmi özel kılan tüm detaylar da konuşuldu.



Akbank Caz Festivali’nin sunduğu “Mazhar Alanson ile Misafir”in diğer bölümlerine Ajda Pekkan, Engin Günaydın, Nil Karaibrahimgil-Serdar Erener, Hayko Cepkin, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Harun Tekin gibi değerli isimler konuk oluyor.

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