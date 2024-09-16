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Mert Ramazan Demir hayranlarını korkuttu

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir hayranlarını korkuttu. İşte detaylar...

Mert Ramazan Demir hayranlarını korkuttu

'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan Mert Ramazan Demir, sevenlerini korkuttu.

Mert Ramazan Demir hayranlarını korkuttu
Oyuncu, ellerindeki yara iziyle dikkat çekti. Demir, "Birinci kattan camdan atladım" diye yazdı.

Mert Ramazan Demir hayranlarını korkuttu
Oyuncu, 'Yalı Çapkını' dizisinde Ferit karakterine hayat veriyor.

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