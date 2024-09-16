Mert Ramazan Demir hayranlarını korkuttu

'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan Mert Ramazan Demir, sevenlerini korkuttu.



Oyuncu, ellerindeki yara iziyle dikkat çekti. Demir, "Birinci kattan camdan atladım" diye yazdı.



Oyuncu, 'Yalı Çapkını' dizisinde Ferit karakterine hayat veriyor.

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