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Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!

Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı! İşte detaylar...

Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!

Yeni sezon başlamasıyla oyuncuların bölüm başı aldığı ücretler konuşulacağa benziyor.

 Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!

Bazı başrol oyuncuların bölüm başı alacağı ücretler, belli olmaya başladı.

Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!
Snob Magazin'in haberine göre; Murat Yıldırım ise 'Gizli Bahçe' dizisinden bölüm başı 1 milyon 800 bin TL alacağı iddia edildi. Oyuncu, projede başrolünü Ebru Şahin ile paylaşıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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