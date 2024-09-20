 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar!

Melisa Aslı Pamuk, hamile olduğunu açıklamıştı.



Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evli olan oyuncu,

karnı burnunda karelerini paylaştı.



Pamuk, dört kare yayınladı.



Oyuncuya beğeni yağdı.

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