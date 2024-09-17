 Ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Bir süredir birlikte olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor.

Çift, bugün Milano'da nikah masasına oturacak.

Deniz'in nikahtan önceki hazırlık süreci sosyal medyada ortaya çıktı.

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