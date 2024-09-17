  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Bir süredir birlikte olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor.

 Ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Çift, bugün Milano'da nikah masasına oturacak.

 Ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Deniz'in nikahtan önceki hazırlık süreci sosyal medyada ortaya çıktı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yüsra Geyik'in Nişantaşı tarzı
  Magazin

Yüsra Geyik'in Nişantaşı tarzı

Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!
  Magazin

Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!

Kıvanç Tatlıtuğ’dan reklam pozları
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ’dan reklam pozları

Aslıhan Karalar'ın çocukluk hobisi işi oldu
  Magazin

Aslıhan Karalar'ın çocukluk hobisi işi oldu

Mert Ramazan Demir hayranlarını korkuttu
  Magazin

Mert Ramazan Demir hayranlarını korkuttu

'Sorgu' dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı
  Magazin

'Sorgu' dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı