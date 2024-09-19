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Müge Anlı ile Demet Akalın'dan tartışma!

Müge Anlı ile Demet Akalın'dan tartışma! İşte detaylar...

Müge Anlı ile Demet Akalın'dan tartışma!

Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturma devam ediyor. Demet Akalın yine Müge Anlı'ya, "Sevgili Müge Anlı ısrarla Narin'imizi neden işlemiyorsun? Neden!" diye sordu.

Müge Anlı ile Demet Akalın'dan tartışma!
Anlı ise, "Benim işim o konuyu çözmek. Sonras işin adlü süreci. Herkes kendi işine bakacak. Herkes konuşmalarına dikkat ederek konuşsun. Adımın geçmesini esefle kınıyorum. Adımı katanlara tek tek cevap veririm, altından kalkamazsmınız" dedi.

Müge Anlı ile Demet Akalın'dan tartışma!
Akalın ise, "Mügecim bana sallamana gerek yok. Herkesin merak ettiği sorudan niye rahatsız olursunki garip" karşlığını verdi.

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