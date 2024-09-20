 Evlenmeleri beklenen ünlü çift Akın Akınözü-Sandra Pestemalciyan ayrıldı

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı.



Geçtiğimiz dönemlerde evlilik soruları yöneltilen çiftten, Akınözü “Zaten evli gibiyiz” şeklinde yanıt vermişti.

Magazin Medyası özel haberine göre, çiftin geçtiğimiz ay ilişkilerini karşılıklı bir şekilde sonlandırdığı öğrenildi.

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