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Evlenmeleri beklenen ünlü çift Akın Akınözü-Sandra Pestemalciyan ayrıldı

Evlenmeleri beklenen ünlü çift Akın Akınözü-Sandra Pestemalciyan ayrıldı. İşte detaylar...

Evlenmeleri beklenen ünlü çift Akın Akınözü-Sandra Pestemalciyan ayrıldı

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı.

Evlenmeleri beklenen ünlü çift Akın Akınözü-Sandra Pestemalciyan ayrıldı
Geçtiğimiz dönemlerde evlilik soruları yöneltilen çiftten, Akınözü “Zaten evli gibiyiz” şeklinde yanıt vermişti.

 Evlenmeleri beklenen ünlü çift Akın Akınözü-Sandra Pestemalciyan ayrıldı

Magazin Medyası özel haberine göre, çiftin geçtiğimiz ay ilişkilerini karşılıklı bir şekilde sonlandırdığı öğrenildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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