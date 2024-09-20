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Halil İbrahim Ceyhan: "Tanınmak beni yalnızlaştırdı"

Halil İbrahim Ceyhan: "Tanınmak beni yalnızlaştırdı"... İşte detaylar...

Halil İbrahim Ceyhan: "Tanınmak beni yalnızlaştırdı"

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in bu haftaki konuğu Halil İbrahim Ceyhan. Dışarı yansıttığından farklı bir karakteri olduğunu söyleyen oyuncu “Sert biri değilim; keyifli, eğlenceli biriyim. Ama sert görüntümü de seviyorum çünkü mesafe koyuyor” diyor.

 Halil İbrahim Ceyhan: "Tanınmak beni yalnızlaştırdı"

Şöhretin hayatını etkilediğini itiraf eden Ceyhan “Günlük hayatında çok rahat yaşayan biriyim. Tanınmak beni yalnızlaştırdı. Kendimle en büyük yüzleşmem yalnızlık olabilir. Eve gittiğinde yalnız kalmak, bütün fikirlerini seni anlayan birisiyle tam olarak paylaşamamak... Onun bir tık gerisindeyim şu an” diyor. Aşka bakış açısını da “Aşk, yanında kendin olabildiğin kişiyi bulmak demek. İnsanlar hep anlaşılabilmek ister” sözleriyle anlatıyor.

 Halil İbrahim Ceyhan: "Tanınmak beni yalnızlaştırdı"

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümleriyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında.

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