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Hadise, eğitim için 'Biz Buradayız' dedi

Türk iş dünyasının önemli isimlerinden ERA Koleji ve English Time Dil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, geçtiğimiz hafta sonu Yellow Fest adını verdikleri festivalle Festival Park Maltepe'de ünlü sanatçı Hadise'yi ağırladı.

Hadise, eğitim için 'Biz Buradayız' dedi

Türk iş dünyasının önemli isimlerinden ERA Koleji ve English Time Dil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, geçtiğimiz hafta sonu Yellow Fest adını verdikleri festivalle Festival Park Maltepe'de ünlü sanatçı Hadise'yi ağırladı.

 Hadise, eğitim için 'Biz Buradayız' dedi

Müziğin renginin sarı olduğu gecede Hadise,şarkılarıyla öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Hadise, eğitim için 'Biz Buradayız' dedi
Bu görkemli gecede Hadise ile sahneye çıkan Fatih Şimşek, ünlü sanatçıdan 'Biz Buradayız' isimli şarkısını tüm eğitim kurumu öğrencileri ve çalışanları için söylemesini rica etti. Sarı rengin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Fatih Şimşek, "Sarı eğitimin rengi, bu sebeple logomuzda da bu rengi kullandık. Sarı aynı zamanda güven veren bir renk. Tüm dünya sarıya doyana ve tüm dünya aydınlanana kadar biz eğitim için buradayız" diyerek Hadise'ye mikrofon uzattı.

 Hadise, eğitim için 'Biz Buradayız' dedi

Ünlü sanatçı, 'Biz Buradayız' şarkısını seslendirdikten sonra ünlü iş insanı Hadise'ye destekleri için teşekkür ederek çiçek verdi.

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