  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Işın Karaca yeni şarkısında "İhtilal" yapıyor

Türkiye’nin en iyi kadın vokallerinden Işın Karaca’nın, bir Işın Karaca disko klasiği haline gelecek olan “İhtilal” adlı yeni single çalışması dinleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.   

Işın Karaca yeni şarkısında "İhtilal" yapıyor

Sözü ve müziği Leyla Özöksüz’e ait olan şarkının aranjesi ise Can Yapıcıoğlu imzası taşımakta. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen klipte, Işın Karaca’nın tüm stylingleri Aydan Aydın, saç tasarımları Emir Balaban ve makyajı Gamze Tepe tarafından yapıldı. Klibin yönetmenliğini aynı zamanda projenin fotoğraf çekimlerini de gerçekleştiren Halil Güzel üstlendi.   

Işın Karaca’nın “İhtilal” isimli yeni single şarkısı hareketli versiyonu başta olmak üzere remix, clup ve slow olmak üzere dört farklı versiyonuyla birlikte çok yakında tüm dijital platformlardaki yerini almaya hazırlanıyor. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Doğuş ve İbrahim Erkal’ı buluşturan düet
  Magazin

Doğuş ve İbrahim Erkal’ı buluşturan düet

Ünlü isimler çocuklarıyla unutulmaz bir şov izledi
  Magazin

Ünlü isimler çocuklarıyla unutulmaz bir şov izledi

Mine Tugay deniz sezonunu açtı! Mayolu fotoğrafını paylaştı
  Magazin

Mine Tugay deniz sezonunu açtı! Mayolu fotoğrafını paylaştı

Murat Boz'dan rekor konser
  Magazin

Murat Boz'dan rekor konser

Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!
  Magazin

Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

Cansu Tosun'un Nişantaşı tarzı
  Magazin

Cansu Tosun'un Nişantaşı tarzı