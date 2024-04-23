Sözü ve müziği Leyla Özöksüz’e ait olan şarkının aranjesi ise Can Yapıcıoğlu imzası taşımakta. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen klipte, Işın Karaca’nın tüm stylingleri Aydan Aydın, saç tasarımları Emir Balaban ve makyajı Gamze Tepe tarafından yapıldı. Klibin yönetmenliğini aynı zamanda projenin fotoğraf çekimlerini de gerçekleştiren Halil Güzel üstlendi.

Işın Karaca’nın “İhtilal” isimli yeni single şarkısı hareketli versiyonu başta olmak üzere remix, clup ve slow olmak üzere dört farklı versiyonuyla birlikte çok yakında tüm dijital platformlardaki yerini almaya hazırlanıyor.

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