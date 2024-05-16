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Isabella Duygulu’dan ihanet itirafı

Tayfun Duygulu, 2020’de hayatını birleştirdiği mimar Isabella Duygulu ile Aramızda Kalmasın'a konuk oldu. Mutlu bir evlilik yaşayan çiftin evlenmeden önce büyük bir ayrılığın eşiğinden döndükleri ortaya çıktı.

Isabella Duygulu’dan ihanet itirafı

Canlı yayında evlenmeden önce ihanete uğradığını itiraf eden Isabella Duygulu, “İhanet çok kötü bir şey. İnsan karnına yumruk yemiş gibi hissediyor. Bütün dünyası başına yıkılıyor Allah kimseye yaşatmasın. Bir tatsızlık geçti, toparladık. Evlenmeden önce Tayfun beni aldattı. İhaneti rüyamda gördüm ve yakaladım. 30 yıl geçse de unutamam. Hala elim ayağım titriyor ama çok affettirdi kendisini. Beni aldattıktan 15 gün sonra evlenme teklif etti. Tabii ki kırgınlıklar kalıyor. Kendisine güveni saygısı olan bir kadın hiçbir zaman unutmaz, ama çok sevdim.” dedi. 

Isabella Duygulu’dan ihanet itirafı

TAYFUN DUYGULU: ISABELLA RUH İKİZİM 

Eşinin ihanet itirafı karşısında şaşkınlık yaşayan ünlü sanatçı, “Kendimi affettirdim. Hemen evlilik teklif ettim. Isabella, ruh ikizim.” diye konuştu.

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