 İrem Derici, Coşkun Sabah'tan özür diledi!

İrem Derici Kurban bayramının ikinci günü Alaçatı Şerefe Meyhane sahne öncesi kuliste gazetecilerin sorularını cevapladı.

Derici, geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah ile yaşanan olayları soran muhabirlere şarkıcı, “O benim büyüğüm abim birazcık üstüne alındı.



Sanki şampiyonluk kutlamalarında benimle bununla çıkarılmış gibi bir yere geldi muhabbet. Özür diliyorum Coşkun ağabeyden. O benim büyüğümdür. Arada benim denyoluklarım oluyor. Beni biliyorsunuz her şey ağzımda kalbimde kötülük yok." dedi.

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