 İpek Tuzcuoğlu rekora gidiyor

İpek Tuzcuoğlu, seyirciyle buluşacağı yeni dizisiyle yine İstanbul dışına gidiyor.



Fenomen projelerde yer alan sanatçı, bugüne kadar İstanbul dışında çekilmiş birçok yapımda yer aldı.



Daha önce Nevşehir, Kapadokya, Ürgüp, Muğla, Sakarya, Mardin, Şanlıurfa, Sivas, Ordu, Giresun, Bozcaada, Malatya, Şebinkarahisar ve Kefken gibi yerlerde çekilen projelerde yer alan Tuzcuoğlu'nun yeni adresi Antalya oldu.

Sanatçı, TRT'nin Tabii platformunda 10 bölüm yayınlanacak diziyle anlaştı.

Tuzcuoğlu, Antalya'da çekilecek 'Harman Yeri' dizisiyle izleyicisiyle buluşacak.

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