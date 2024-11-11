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İpek Tuzcuoğlu rekora gidiyor

İpek Tuzcuoğlu rekora gidiyor. İşte detaylar...

İpek Tuzcuoğlu rekora gidiyor

İpek Tuzcuoğlu, seyirciyle buluşacağı yeni dizisiyle yine İstanbul dışına gidiyor.

İpek Tuzcuoğlu rekora gidiyor
Fenomen projelerde yer alan sanatçı, bugüne kadar İstanbul dışında çekilmiş birçok yapımda yer aldı.

İpek Tuzcuoğlu rekora gidiyor
Daha önce Nevşehir, Kapadokya, Ürgüp, Muğla, Sakarya, Mardin, Şanlıurfa, Sivas, Ordu, Giresun, Bozcaada, Malatya, Şebinkarahisar ve Kefken gibi yerlerde çekilen projelerde yer alan Tuzcuoğlu'nun yeni adresi Antalya oldu.

 İpek Tuzcuoğlu rekora gidiyor

Sanatçı, TRT'nin Tabii platformunda 10 bölüm yayınlanacak diziyle anlaştı.

 İpek Tuzcuoğlu rekora gidiyor

Tuzcuoğlu, Antalya'da çekilecek 'Harman Yeri' dizisiyle izleyicisiyle buluşacak.

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