İnci Sözlük Open Stage Moda Günleri başlıyor

Organizasyonu Banu Noyan Event Office tarafından gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen İnci Sözlük Open Stage, üç gün boyunca adından çokça söz ettirecek birbirinden güzel defileler ve sektörün başarılı isimlerinin sahiplerini bulacağı ödül töreniyle dolu dolu geçecek.

İnci Sözlük Open Stage’de 9 Mayıs Salı akşamı Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen Türkiye’de bir ilk olarak ‘100. Yıl 100 Şapka Defilesi’ gerçekleşecek. Şapka ve kıyafet inkılabının Kastamonu’dan başlatılması nedeniyle ‘100. Yıl 100 Şapka Defilesi’nde Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müzesi’nden sağlanan ve 1920’li yıllardan günümüze kadın kimliğini yansıtan şapkalar, Pınar Altuğ Atacan’ın sunumuyla podyuma çıkacak.



11 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek İnci Sözlük Open Stage Awards’ta sektörlerinin başarılı isimleri iş, cemiyet ve sanat dünyasının bir araya geleceği görkemli ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Öykü Serter’in sunacağı geceye, Cemil İpekçi’nin 2023 İlkbahar&Yaz defilesi damgasını vuracak.

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