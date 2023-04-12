Silk And Cashmere’den Meltem Esintisi Dokunuşu

Yazın sıcak günlerinde en sevdiğimiz şeydir denizden karaya doğru esen Meltem Rüzgarı… Yazın kokusunu ta içimize taşıyan serinliği ile modumuzu yükseltirken bir yandan da derin bir nefes almamızı sağlar.



Şehrin sıcak ve bunaltıcı günlerinde bile meltem esintileri hissettirecek, yokmuş gibi dokular, yazın şımartan renkleri ve konforlu olduğu kadar moda kesimleriyle size serin bir yaz sunmanın keyfini yaşıyoruz.





“Summer Breeze’’ koleksiyonu ipekten ketene, pamuktan seçkin dokulara kadar öne çıkan ürünleriyle size Yaz Meltemleri dokunuşu kadar hafif hissettirecek.



Hafif bir meltem esintisi hissi verecek tasarımlarıyla sizlere ferahlığı ve konforu bir arada yaşatacak olan Summer Breeze Koleksiyonu, serin dokularla, canlı yaz renkleri ve modern kesimlerleriyle şık ve rahat bir stil sunarak yaz esintisini hem ruhunuza hem bedeninize işlemek üzere tasarlandı. Hem yazın keyfini çıkarmak isteyenler hem de stilinden vazgeçmeyenler için sıcacık ama bir o kadar da ferah bir koleksiyon…



Koleksiyon, yazın sıcak havasından bunalanların serin bir yaz esintisi yaşaması için özenle tasarlanmış olup; hafifliğin ve naifliğin muhteşem birleşimini sizlerle buluşturuyor!



Siz de bu koleksiyon ile yazın ferahlığını hissederek şık ve rahat bir yaz geçirebilir, hem ruhunuzu hem de teninize iyi gelecek dokunuşlarla kendinizi özel hissedebilirsiniz. Modern kesimlerin ve canlı renklerin ışıl ışıl yaz günlerinde stilinizi tamamlamasına izin verin…



Silk and Cashmere, her zaman olduğu gibi en doğal dokuları ve en özenli işçiliği sunarken sizi rüya gibi bir yaza hazırlayacak… Yazın canlılığını yansıtan renkleri ve modern kesimleri ile, stilinizi tamamlayacak bir yaz gardırobuna sahip olun…



Işıl ışıl bir yaz esintisi ile hafifleyin…

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