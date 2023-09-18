İzmir moda şölenine hazır  

Wedding Fashion Week İzmir’de, tanınmış markalar ve birbirinden ünlü modelleri izleyicilerle buluşacak. Ece Gürsel, Alona Kral, Açelya Kartal gibi isimlerin yanı sıra yurtdışından gelecek ünlü mankenler de Duman Ajans koreografisi ile podyumda boy gösterecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in destekleriyle İZFAŞ ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği işbirliği ile 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde Wedding Fashion Week İzmir, düzenlenecek. 45 firmanın toplamda 250’ye yakın özel hazırlanmış 2024 koleksiyonu, sahnede iki gün boyunca yer alacak defilede sürpriz dans gösterileri eşliğinde modaseverlerle buluşacak. Organizasyon, aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 50 kişilik Duman Ajans yerli ve yabancı model ekibi tarafından gerçekleştirecek.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı Erdoğan Kulu,“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e ve düzenlediği moda fuarlarıyla sektörümüze her zaman büyük katkı sağlayan İZFAŞ’a bizlere verdikleri inanılmaz destek için çok teşekkür ediyoruz. Modanın kalbi İzmir’de, piyasanın hareketlenmesini ve firmaların koleksiyonlarının kurulan podyumda profesyonel mankenlerle tanıtılmasını sağlıyoruz. Bu organizasyonu geleneksel hale getirip yılda iki kez yapmayı planlıyoruz. Yerli ve yabancı müşterilerin organizasyonumuza gelmesi, bizi çok mutlu etti. Tüm yönetim kurulumuzla beraber projenin her alanında çalışmaktayız. Defilemizi, tanınmış koreograflar Serkan Duman ve Gökhan Duman’a teslim ettik. Hep beraber moda rüzgarını kentimizde estirmek üzere hazırız, tüm katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.

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