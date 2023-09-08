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Burcu Esmersoy’un kalça dekolteli gelinliği olay oldu

İtalya'da evlenen Nazım Akmandil ve Burcu Esmersoy çifti bir düğün de İstanbul'da yaptı. Gelinlikleriyle adından söz ettiren Esmersoy, İstanbul'daki düğün için de taş işleme detaylı derin sırt ve kalça dekolteli bir gelinlik tercih etti.

Burcu Esmersoy’un kalça dekolteli gelinliği olay oldu

Bir süredir aşk yaşayan iş insanı Nazım Akmandil ile başarılı sunucu Burcu Esmersoy, 2 Eylül'de İtalya'nın Portofino kentinde yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

Burcu Esmersoy’un kalça dekolteli gelinliği olay oldu

İtalya'da 3 gün süren düğün yapan çift, İstanbul'da arkadaşlarıyla bir etkinlik daha düzenledi. Esmersoy, düğününde bu sefer kalça dekolteli bir gelinlik giydi.

Burcu Esmersoy’un kalça dekolteli gelinliği olay oldu

GELİNLİĞİN ARKASI DİKKAT ÇEKTİ

İtalya'daki düğünden birkaç farklı gelinlik giyen Burcu Esmersoy, İstanbul'daki düğünü için de Özgür Mansur imzalı boğaz, göbek, sırt ve kalçasında taş detaylı bulunan bir gelinlik tercih etti. Saçlarına sıkı bir topuz yaptıran Esmersoy, sade duvak tercih etti. Nazım Akmandil ise düğünde siyah bir damatlık giydi.

Burcu Esmersoy’un kalça dekolteli gelinliği olay oldu

BİR DÜĞÜN DE BODRUM'DA OLACAK

Instagram hesabından düğün öncesi ve sonrasında birçok paylaşım yapan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil bir davet de Bodrum'da verecek. Esmersoy'un Bodrum düğününde nasıl bir gelinlik giyeceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

 

 

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