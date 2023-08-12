İmparator İbrahim Tatlıses Kuruçeşme'de 3. kez perde açtı

Konserin başlamasına saatler kala Kuruçeşme Açıkhava konser alanının önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuruçeşme Sahnesi’nde bu sezon üçüncü kez sevenleriyle bir araya gelen Tatlıses'i hayranları büyük bir coşkuyla ayakta karşıladı. İmparator, mekanı hınca hınç dolduran sevenlerini yıllara meydan okuyan klasikleriyle mest etti. ‘Yalnızım Dostlarım’, ‘Sevda Yüklü Kervanlar’, performansları ile ayakta alkışlandı, ‘Adana’ya Gidek Mi’, ‘Tombul Tombul’ parçalarıyla da Kuruçeşme Açıkhava’yı ayağa kaldırdı.

İMPARATORUN SAHNESİNDE SÜRPRİZ DÜETLER

İmparatorun konserine düetler damgasını vurdu. Mahmut Tuncer, Günel Zeynalova ve Cansever ile sahnesini paylaşan Tatlıses, muhteşem bir geceye imza attı. Tuncer, ‘Ay Gördüm Allah’ şarkısıyla Kuruçeşme izleyicisini doyasıya eğlendirdi. Günel Zeynalova ve abisinin ‘Senden İnsaf Diler Yarın’ performansıyla duygu dolu anların yaşandığı konserde, Cansever’in ‘Ağla Gözbebeğim’ parçasıyla unutulmaz bir gece yaşandı. Ünlü sanatçı Günel'in "Kendisi beni sizlere tanıtan kişidir. Ondan daha öğrenecek çok şeyimiz var. İmparator bir daha gelmez. Benim manevi babam..." sözlerinin ardından duygulanan Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaklaşık iki buçuk saat boyunca hiç ara vermediği konserinde imparator, ayranlarını müziğe doyurdu.

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