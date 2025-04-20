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İmajını değiştiren Şevval Sam tanınmadığını söyledi!

İmajını değiştiren Şevval Sam tanınmadığını söyledi! İşte detaylar...

İmajını değiştiren Şevval Sam tanınmadığını söyledi!

Şevval Sam, geçtiğimiz akşam Grand Sapphire Resort’te sahne aldı.

 İmajını değiştiren Şevval Sam tanınmadığını söyledi!

Konserde dinleyicilerine keyifli anlar yaşatan Sam, konser öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

 İmajını değiştiren Şevval Sam tanınmadığını söyledi!

Sam, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, son dönemde imajında yaptığı değişikliklere dair şunları söyledi: "Değişiklik yapmayı seviyorum ama bir yandan da kendimi yenilemeye ihtiyaç duyuyordum. Saçımı kestim ve sonuçtan çok memnunum. Profesyonel ellere bırakınca çok iyi bir sonuç aldım. Yeni imajımın büyük bir karşılık bulduğunu da fark ettim."

 İmajını değiştiren Şevval Sam tanınmadığını söyledi!

Yeni imajıyla gelen tekliflerin şaşırtıcı olduğunu belirten Şevval Sam, "Bazı insanlar uzaktan bakınca tanıyamadılar. Hani 'O mu, değil mi?' diye konuşanlar oluyor. Çok ilginç" dedi.

 İmajını değiştiren Şevval Sam tanınmadığını söyledi!

 

Konser sırasında duygusal bir an da yaşandı. Sam, yakın arkadaşı Volkan Konak hakkında, "Bugün benim için çok zor bir gün. Volkan'ın veda ettiği sahnede şarkı söylemek, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama şarkılarımızı onun için söyleyeceğiz" diyerek duygusal bir bağ kurdu.

 İmajını değiştiren Şevval Sam tanınmadığını söyledi!

Şevval Sam, basın mensuplarına, "Zamansız olmak ve herkesin ruhuna hitap edebilmek büyük bir şans. Bu bir hediye" diyerek kariyerindeki her yaştan insana hitap etmenin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.

 İmajını değiştiren Şevval Sam tanınmadığını söyledi!

Konserinin ardından hayranlarıyla coşkulu bir şekilde buluşan Sam, yeni projelerinin sinyallerini vererek, müzik dünyasında adından söz ettirmeye devam edeceğini söyledi.

 

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