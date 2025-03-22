İlker İnanoğlu'dan annesi Filiz Akın'a veda mesajı yayınladı.



İlker İnanoğlu, annesi Filiz Akın için vesa mesajı yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.