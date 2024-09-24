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İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanıyor

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanıyor

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile İtalyan model Sara Arfaoui, Mayıs 2022'de evlenmişti. Çift, 1.5 yıl önce oğul Kais Gündoğan'ı kucağına almıştı.

 İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanıyor

İngiltere'nin Manchester City takımında oynayan Gündoğan ile Arfaoui, ikinci çocuklarını kucağına alacağını duyurdu.

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanıyor
Ailece çektirdiği kareye çift, "Seni hayal ediyorum" notunu düştü.

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