 İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanıyor

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile İtalyan model Sara Arfaoui, Mayıs 2022'de evlenmişti. Çift, 1.5 yıl önce oğul Kais Gündoğan'ı kucağına almıştı.

İngiltere'nin Manchester City takımında oynayan Gündoğan ile Arfaoui, ikinci çocuklarını kucağına alacağını duyurdu.



Ailece çektirdiği kareye çift, "Seni hayal ediyorum" notunu düştü.

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