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İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...

Ünlüler dünyasının ilişki koçu Tülay Kaya, sanat camiasında yaşanan çalkantılı ilişkiler hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...

Ünlüler dünyasının ilişki koçu Tülay Kaya, sanat camiasında yaşanan çalkantılı ilişkiler hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

 İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...

Birçok ünlü ismin ilişki koçluğunu yapan Kaya, büyük bir aşk ile başlayan birlikteliklerin kısa sürmesiyle ilgili olarak, “Aşk ile başlayan birçok ilişki ne yazık ki gün geçtikçe yerini güç savaşlarına bırakıyor. Yüksek ego ikili arasındaki en büyük ayrılık nedenlerin başında geliyor” dedi.

İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...
Evliliklerinin 7. ayında ayrılma kararı alarak sevenlerini üzen Demet Özdemir-Oğuzhan Koç’un yaşadığı süreç hakkında da kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Tülay Kaya, “Bu ilişkininde en büyük bitiş nedenlerinin başında yüksek ego ve güç savaşları geliyor. Tabii her zaman söylerim; aralarında yaşanan ilişkideki detayları kimse bilemez.” dedi.

İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...
İlişki koçu Tülay Kaya, aldatma iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftiyle ilgili gelen soru üzerine, ''Neslihan Hanım’ın duruşu beni şaşırtmadı. Çünkü daha öncede defalarca bu benzeri olaylardan yaralandı ve kendine göre kadınlık gururunu kurtardı. Kendisi açısından zorlu bir süreç bu'' dedi.

İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...
Tülay Kaya, ilişkiyi ayakta tutacak en büyük faktörler olarak ise, “Doğru iletişim, hoşgörü, saygı. Bunlar ilişkiyi ayakta tutan en büyük üç faktör. Önemli olan en büyük detay ise, bir sorun olduğunda o sorunu içe atmayıp anında çözmek en doğrusu. Genellikle yapılan en büyük hataların başında içe atıp, bütün sorunları biriktirmek daha sonrasında büyük bir patlamanın habercisi oluyor ne yazık ki.” dedi.

 

 

 

 

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