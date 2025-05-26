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İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu!

İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu!

İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu!

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören ve sabah saatlerinde hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in (76) cenaze programı belli oldu.

İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu!
Sanatçı için 27 Mayıs'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.

 İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu!

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