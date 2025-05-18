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İlhan Karadeniz'den Afrika'ya 130 milyon dolarlık dev yatırım

İlhan Karadeniz'den Afrika'ya 130 milyon dolarlık dev yatırım

İlhan Karadeniz'den Afrika'ya 130 milyon dolarlık dev yatırım

İlhan Karadeniz, Afrika’daki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Orkun Grup Başkanı İlhan Karadeniz, Zanzibar’da hayata geçirilecek 130 milyon dolarlık stadyum ve otel projesinin finansmanı için Dubai’de İngiliz Yatırım Şirketi Globespan’ın Genel Müdürü Nick Oliver ile anlaşma imzaladı.

 İlhan Karadeniz'den Afrika'ya 130 milyon dolarlık dev yatırım

(Nick Oliver, İlhan Karadeniz)

31 bin kişilik kapasiteye sahip olacak bir arena stadyum ve 200 yataklı oteli kapsayan dev proje için yapılan anlaşmayla birlikte, Orkun Grup’un Afrika’daki toplam yatırım bütçesi 800 milyon dolar olarak planlandı.

 İlhan Karadeniz'den Afrika'ya 130 milyon dolarlık dev yatırım

(Dilhan-Öykü-İlhan-Hira Karadeniz)

Birçok sektörde faaliyet gösteren Orkun Grup, inşaat, turizm, havacılık, altyapı ve lojistik alanlarındaki uluslararası projeleriyle öne çıkıyor. Grup bünyesinde 500’ü Türk olmak üzere toplam 4.500 kişiye istihdam sağlanıyor.

 İlhan Karadeniz'den Afrika'ya 130 milyon dolarlık dev yatırım

Yatırımlarının büyük bölümünü Afrika kıtasında gerçekleştiren şirket, bölgede yıllık 150 milyon dolar ciro elde ediyor. İlhan Karadeniz, bu başarıda stratejik yatırımların ve sunulan kaliteli hizmetlerin büyük rol oynadığını vurguladı.

 İlhan Karadeniz'den Afrika'ya 130 milyon dolarlık dev yatırım

İmza töreninin ardından İlhan Karadeniz, eşi Öykü Karadeniz ve kızları Dilhan ile Hira eşliğinde Dubai’de kısa bir tatil yaparak üç günlük aile kaçamağı gerçekleştirdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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