İlayda Anık, Miss Global’da Türkiye’yi temsil edecek

İlayda Anık, yoğun bir hazırlık süreci içerisinde olduğunu belirterek, bu deneyimi “ülkesi adına bir onur” olarak nitelendirdi. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden İlayda, “Ülkemi temsil etmek benim için gurur verici bir şey. İnşallah birincilikle dönerim” dedi.

Miss Global yarışması, dünyanın dört bir yanından gelen temsilcilerin kültürlerini, kişiliklerini ve yeteneklerini sergilediği prestijli bir etkinlik olarak biliniyor. İlayda Anık’ın hedefi ise, hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlanarak Türkiye’yi zirveye taşımak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.