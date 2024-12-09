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İlayda Anık, Miss Global’da Türkiye’yi temsil edecek

27 yaşındaki başarılı psikolog İlayda Anık, Miss Universe Türkiye yarışmasında elde ettiği ikincilikle büyük bir başarıya imza attı. Kaliforniya Üniversitesi mezunu olan İlayda, şimdi Türkiye’yi Tayland’da 24 Şubat'ta düzenlenecek Miss Global yarışmasında temsil etmeye hazırlanıyor.

İlayda Anık, Miss Global’da Türkiye’yi temsil edecek

İlayda Anık, yoğun bir hazırlık süreci içerisinde olduğunu belirterek, bu deneyimi “ülkesi adına bir onur” olarak nitelendirdi. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden İlayda, “Ülkemi temsil etmek benim için gurur verici bir şey. İnşallah birincilikle dönerim” dedi.

İlayda Anık, Miss Global’da Türkiye’yi temsil edecek

Miss Global yarışması, dünyanın dört bir yanından gelen temsilcilerin kültürlerini, kişiliklerini ve yeteneklerini sergilediği prestijli bir etkinlik olarak biliniyor. İlayda Anık’ın hedefi ise, hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlanarak Türkiye’yi zirveye taşımak.

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