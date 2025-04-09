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İki yıldır birlikte olan Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrıldı

İki yıldır birlikte olan Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrıldı. İşte detaylar...

İki yıldır birlikte olan Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrıldı

İki yıldır aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ve iş insanı Allan Hakko ayrıldı.

İki yıldır birlikte olan Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrıldı
Yağcıoğlu, "Sizden hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan ile 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu.

İki yıldır birlikte olan Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrıldı

Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim" dedi.

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