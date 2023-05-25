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İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu

İbrahim Tatlıses, bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses’le evi yüzünden mahkemelik oldu.

İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses, Sarıyer Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açtı.

İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada İbrahim Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli, “Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir’e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir.

İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu

Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir” dedi.

İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu

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