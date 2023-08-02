İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı

Ünlü şarkıcı İbratim Tatlıses mal varlığını açıkladı.

İşte o liste



- Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu

- TV binası

- Tatlıses Şirketler Grubu binası

- By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası

- Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa

- Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire,

- Şanlıurfa'da bir daire

- Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa

- İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire

- Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa

- 1 tekne

- 2 sürat motoru

- 2 adet Mercedes marka otomobil

- 3 Jeep

- 1 limuzin

- 20 şirket aracı

- Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa

- Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel

- Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa

- Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel

- İstanbul'da 5 kebap salonu

- Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı

- Birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.