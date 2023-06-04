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İbrahim Tatlıses konserinde sağanak yağmur sonrası bakın ne yaptı?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, konserinde sağanak yğamur başlayınca bakın ne yaptı? İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses konserinde sağanak yağmur sonrası bakın ne yaptı?

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, sahnesinde İbrahim Tatlıses’i ağırladı. Kuruçeşme Açıkhava’da bu sezon ilk kez perde açan müziğin usta ismi yağan yağmura rağmen 3 saate yakın sahnede kalarak tüm sevenlerine unutulmaz bir gece armağan etti.

İbrahim Tatlıses konserinde sağanak yağmur sonrası bakın ne yaptı?

“YENİ ŞARKIMI İLK KEZ KURUÇEŞME’DE SÖYLEYECEĞİM”

Konser öncesi basın mensupları ile heyecanını paylaşan ünlü sanatçı, “Kuruçeşme’de bu sezon ilk konserim bundan şeref duyuyorum. Yeni çıkan şarkımı ise ilk kez bu konserimde söyleyeceğim.” sözlerine yer verdi. İlerleyen günlerde Almanya’da sevenleriyle bir araya geleceğini müjdeleyen Tatlıses, yaz boyunca birçok yerde konserler vereceğinin mesajını verdi.

İbrahim Tatlıses konserinde sağanak yağmur sonrası bakın ne yaptı?

HAYRANLARININ İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ, GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Ünlü sanatçının sahneye çıkmasına dakikalar kala barkovizyonda yayınlanan kısa vtr’sinin ardından binlerce hayranı Tatlıses'i “İmparator” tezahüratlarıyla ayakta karşıladı. Konserini yeni single çalışması “Gözleri Bela Kız” ile başlatırken gece boyunca sanatçı klasikleri hep bir ağızdan söylendi. ‘Mavi Mavi’, ‘Şemmame’, ‘Kara Üzüm’ gibi kıpır kıpır türküleriyle Kuruçeşme seyircisini ayağa kaldıran Tatlıses, ‘Haydi Söyle’, Bebeğim’ gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı. Hayranlarının istek parçalarını da tek tek seslendiren Tatlıses, Kuruçeşme seyircisini mest etti.

İbrahim Tatlıses konserinde sağanak yağmur sonrası bakın ne yaptı?

TATLISES SEVGİSİ YAĞMUR DİNLEMEDİ!

Konser sırasında başlayan yağmur ise Tatlıses hayranlarını durduramadı. Alanı terk etmeyen binlerce müziksever yağmurluklarla, şemsiyelerle İbrahim Tatlıses’in şarkılarına eşlik ederek eğlenmeye devam etti. “Benim halkım yağan yağmur altında ıslanırken ben böyle durmam” diyen Tatlıses, sahnenin önüne çıkarak yağmur altında sevenleriyle beraber şarkılarını seslendirdi. Konser alanını terk etmeyen binlerce seyircisi için sahnesini uzatan sanatçı, hayranlarına teşekkür etti.

İbrahim Tatlıses konserinde sağanak yağmur sonrası bakın ne yaptı?

İbrahim Tatlıses, yoğun istek üzerine 14 Temmuz’da yeniden Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

İbrahim Tatlıses konserinde sağanak yağmur sonrası bakın ne yaptı?

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