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İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumu tepki topladı

İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumu tepki topladı. İşte haberin detayları...

İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumu tepki topladı

İbrahim Tatlıses, Show TV'nin yeni dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'a uyardı bulundu.

İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumu tepki topladı

Tatlıses'in genç oyuncuyla ilgili yaptığı yorum dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumu tepki topladı
Şarkıcı, Twitter'dan, "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5/6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da Profesörün Kebap Salonu'nda görmüştüm. Kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Abisini dinlerse sevinirim, iyi çalışmalar kızım seni izliyorum!!" diyerek uyarıda bulundu.

İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumu tepki topladı
Ünlü ismin bu yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken pek çok kişi de tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumu tepki topladı

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