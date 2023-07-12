İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumu tepki topladı

İbrahim Tatlıses, Show TV'nin yeni dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'a uyardı bulundu.

Tatlıses'in genç oyuncuyla ilgili yaptığı yorum dikkat çekti.



Şarkıcı, Twitter'dan, "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5/6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da Profesörün Kebap Salonu'nda görmüştüm. Kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Abisini dinlerse sevinirim, iyi çalışmalar kızım seni izliyorum!!" diyerek uyarıda bulundu.



Ünlü ismin bu yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken pek çok kişi de tepki gösterdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.