İbrahim Tatlıses ile torunu arasında sular durulmuyor

İbrahim Tatlıses, bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses’le ev yüzünden mahkemelik oldu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran ünlü sanatçı, Seyrantepe’de bulunan dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torununa dava açtı. Konuyla ilgili “Söylemezsem Olmaz” programına konuşan İbrahim Tatlıses, oğlunun kendisi için “Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın” diyerek mahkemeye başvurduğunu hatırlatarak tepki gösterdi.

“Ben evladıma bu raporu vermekten üzüntü duyduğum için, onların beni deli olarak görmesini hazmedemediğim için o evde kalmalarını istemiyorum. Daha doğrusu evladım da değil, evladımın evladı. Ben bütün çocuklarıma bakıyorum. Bütün çocuklarıma ev veriyorum, giderlerini karşılıyorum. O da kendi evladınınkini karşılasın o zaman ben deliysem. Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum normalde. Benim gibi baba, benim gibi dede bulamazlar.”

İŞİMİ ENGELLER

İbrahim Tatlıses, akli melekelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğluna tepkili konuştu. “Benim işimi, sahneye çıkışımı, prestijimi engelleyecek bir Haber bu” diyen sanatçı, sağlığının yerinde olduğuna dair rapor aldığını söyledi. (Hürriyet)

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