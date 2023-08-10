İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Tatlıses'ten flaş açıklama!

71 yaşındaki şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama geldi. 2013 yılında Ayşegül Yıldız'dan ayrılan sanatçı, evlilik mesajı verdi.



Tatlıses Twitter'dan, "Her an bir sürpriz evlilik yapa bilirim çok uzak değil! Teklik Allah’a mahsustur tek yaşamayı sevmiyorum" diye yazdı.



Tatlıses, geçtiğimiz sene kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiği iddia edilmişti.

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