  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İbrahim Tatlıses: En son buraya geldiğimde aranızda doğmamış olanlar vardı!

Konser maratonuna devam eden İbrahim Tatlıses, dün akşam Almanya’nın Köln şehrindeki Lanxess Arena’da sahne aldı. Ünlü türkücü, 20 yıl sonra Köln’deki hayranlarıyla bir araya geldi.  

İbrahim Tatlıses: En son buraya geldiğimde aranızda doğmamış olanlar vardı!

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden İbrahim Tatlıses,  önceki akşam Almanya’nın Köln şehrinin ünlü konser mekânlarından Lanxess Arena’da sahne aldı.20 yıl sonra Köln’deki hayranlarıyla bir araya gelen Tatlıses, sahnede fırtına gibi esti. Muhteşem bir geceye imza atan ünlü sanatçı, özenle hazırladığı repertuvarıyla sevenlerine unutamayacakları bir gece armağan etti. Almanya’da yaşayan Tatlıses hayranları ne şarkılara ne de imparatora doyamadı.

İbrahim Tatlıses: En son buraya geldiğimde aranızda doğmamış olanlar vardı!

BİNLERCE HAYRANINA DEV KONSER

İmparator, 3 saatlik sahne performansı ve unutulmaz klasikleriyle sevenlerini mest etti. İlginin ve özlemin yoğun olduğu bu özel gecede binlerce müziksever alanı tıklım tıklım doldurdu. Efsaneleşmiş ‘Leylim Ley’ şarkısıyla sevenlerini karşılayan müziğin usta ismi sahneye çıkar çıkmaz güçlü sesiyle salonu etkiledi. Almanya’nın Köln şehrinde 20 yıl sonra sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı, “En son buraya geldiğimde aranızda daha doğmamış olanlar vardı. 20 küsür seneden sonra sizleri burada yine karşımda görmek beni çok mutlu etti. Bu gece çok güzelsiniz.” sözleriyle duygularını paylaştı. ‘Dom Dom Kurşunu’, ‘Şemmame’, ‘Bir Taş Attım Pencereye’ gibi hareketli şarkılarıyla Almanya seyircisini ayağa kaldıran Tatlıses; ‘Yalan’, ‘Bebeğim’ gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı.

İbrahim Tatlıses: En son buraya geldiğimde aranızda doğmamış olanlar vardı!

7’DEN 77’YE SEVGİ SELİ

Konser esnasında imparatorun büyük bir hayranı, Tatlıses’e sarılmak için sahneye fırladı. Güvenliklerin müdahalesine izin vermeyen imparator, hayranını sahneye alarak sohbet etti. Minik hayranlarını da es geçmeyen İbrahim Tatlıses, bol bol fotoğraf çektirerek gönülleri kazandı.

Almanya’daki sevenleriyle hasret gideren imparator, müzikseverlere hafızalardan çıkmayacak bir gece armağan etti. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yağmur İmparatoru durduramadı
  Magazin

Yağmur İmparatoru durduramadı

İbrahim Tatlıses konserinde sağanak yağmur sonrası bakın ne yaptı?
  Magazin

İbrahim Tatlıses konserinde sağanak yağmur sonrası bakın ne yaptı?

İbrahim Tatlıses ile torunu arasında sular durulmuyor
  Magazin

İbrahim Tatlıses ile torunu arasında sular durulmuyor

İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu
  Magazin

İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini ilk kez açıkladı
  Magazin

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini ilk kez açıkladı

Selen Görgüzel'e sürpriz bir isimden destek
  Magazin

Selen Görgüzel'e sürpriz bir isimden destek