İbrahim Tatlıses: En son buraya geldiğimde aranızda doğmamış olanlar vardı!

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden İbrahim Tatlıses, önceki akşam Almanya’nın Köln şehrinin ünlü konser mekânlarından Lanxess Arena’da sahne aldı.20 yıl sonra Köln’deki hayranlarıyla bir araya gelen Tatlıses, sahnede fırtına gibi esti. Muhteşem bir geceye imza atan ünlü sanatçı, özenle hazırladığı repertuvarıyla sevenlerine unutamayacakları bir gece armağan etti. Almanya’da yaşayan Tatlıses hayranları ne şarkılara ne de imparatora doyamadı.

BİNLERCE HAYRANINA DEV KONSER

İmparator, 3 saatlik sahne performansı ve unutulmaz klasikleriyle sevenlerini mest etti. İlginin ve özlemin yoğun olduğu bu özel gecede binlerce müziksever alanı tıklım tıklım doldurdu. Efsaneleşmiş ‘Leylim Ley’ şarkısıyla sevenlerini karşılayan müziğin usta ismi sahneye çıkar çıkmaz güçlü sesiyle salonu etkiledi. Almanya’nın Köln şehrinde 20 yıl sonra sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı, “En son buraya geldiğimde aranızda daha doğmamış olanlar vardı. 20 küsür seneden sonra sizleri burada yine karşımda görmek beni çok mutlu etti. Bu gece çok güzelsiniz.” sözleriyle duygularını paylaştı. ‘Dom Dom Kurşunu’, ‘Şemmame’, ‘Bir Taş Attım Pencereye’ gibi hareketli şarkılarıyla Almanya seyircisini ayağa kaldıran Tatlıses; ‘Yalan’, ‘Bebeğim’ gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı.

7’DEN 77’YE SEVGİ SELİ

Konser esnasında imparatorun büyük bir hayranı, Tatlıses’e sarılmak için sahneye fırladı. Güvenliklerin müdahalesine izin vermeyen imparator, hayranını sahneye alarak sohbet etti. Minik hayranlarını da es geçmeyen İbrahim Tatlıses, bol bol fotoğraf çektirerek gönülleri kazandı.

Almanya’daki sevenleriyle hasret gideren imparator, müzikseverlere hafızalardan çıkmayacak bir gece armağan etti.

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