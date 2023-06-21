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İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan cephesinde yeni gelişme

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan, tatil için Akyaka'ya gidecek. İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan cephesinde yeni gelişme

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan, yaz tatili tercihini Akyaka'dan yana kullandı. Doğa ve deniz âşığı olan Çelikkol, yazın büyük bir bölümünü Akyaka'da bir aylığına kiraladığı müstakil evinde geçirecek.

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan cephesinde yeni gelişme
Spora meraklı olan oyuncu, her yaz olduğu gibi yine kitesurf (uçurtma sörfü) yapacak. İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan'a da Kitesurf tutkusunu aşılayacak ve sevgilisine özel eğitim verecek. Önümüzdeki günlerde tatil için bölgeye gidecek olan çift, hem doğanın hem de denizin keyfini çıkaracak.

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