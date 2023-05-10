İbrahim Çelikkol'dan olay paylaşım!

Mihre Mutlu ile boşandıktan sonra yemek kitabı yazarı Natali Yarcan ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu İbrahim Çelikkol'dan aşk paylaşımı geldi.

Oyuncu, sevgilisini öptüğü anı Instagram'dan yayınladı.

Son olarak Birce Akalay ve Miray Daner ile başrolünü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinde yer alan Çelikol'un bu paylaşmı hayranların tarafından beğeni topladı.

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