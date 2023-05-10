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İbrahim Çelikkol'dan olay paylaşım!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan'ı öptüğü anı Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol'dan olay paylaşım!

Mihre Mutlu ile boşandıktan sonra yemek kitabı yazarı Natali Yarcan ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu İbrahim Çelikkol'dan aşk paylaşımı geldi.

İbrahim Çelikkol'dan olay paylaşım!

Oyuncu, sevgilisini öptüğü anı Instagram'dan yayınladı.

İbrahim Çelikkol'dan olay paylaşım!

Son olarak Birce Akalay ve Miray Daner ile başrolünü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinde yer alan Çelikol'un bu paylaşmı hayranların tarafından beğeni topladı.

 

İbrahim Çelikkol'dan olay paylaşım!

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