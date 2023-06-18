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İbrahim Çelikkol kendini yakışıklı buluyor mu?

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol kendini yakışıklı buluyor mu? İşte haberin detayları...

İbrahim Çelikkol kendini yakışıklı buluyor mu?

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. İşte röporjdan kesitler...

* Spor hayatında büyük yer tutuyor. Epey de kas yapmışsın. Haftada kaç gün, kaç saat spor yapıyorsun?

Her zaman. Günde üç kez idman yaptığım da oluyor. Çalışma zamanıma göre bir defa da oluyor. Ama mutlaka her gün idman yapmaya özen gösteriyorum. Hayatımın bir parçası spor.

İbrahim Çelikkol kendini yakışıklı buluyor mu?

* Sen sporu sağlık için mi, iyi görünmek için yapanlardan mısın?

Her şeyden önce spor disipline ediyor hayatını. Güne spor yaparak başladığımda yeme düzenim de değişiyor, enerjim de. Mesleğim gereği bedenime iyi bakmam gerekiyor elbette ama öncelikle sağlık.

* Haliyle çok seksi ve çekici de bulunuyorsun. Sen kendini seksi bulur musun?

Sağ olsunlar!

İbrahim Çelikkol kendini yakışıklı buluyor mu?

* Seni tanıdığımızdan beri ‘yakışıklı’ sıfatı hep isminin başında vardı... Yıllardır yakışıklı olarak anılmak, beğenilmek, nasıl bir his? Ego yapıyor mu?

Güzel tabii. İnsanların senin hakkında güzel sözler söylemesi mutlu ediyor. Ama bende öyle bir ego yok.

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