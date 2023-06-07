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İbrahim Çelikkol Riva'daki meşhur villasını sattı! Fiyatı ise dudak uçuklattı

İbrahim Çelikkol, Riva’daki o meşhur villasını tam 50 milyon TL’ye sattı. Kendisine henüz yeni bir ev almayan ünlü oyuncu, onun yerine Bebek’e kiraya çıkarak yeni bir düzen kurdu.

İbrahim Çelikkol Riva'daki meşhur villasını sattı! Fiyatı ise dudak uçuklattı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İbrahim Çelikkol’un kendisinden daha çok konuşulan Riva’daki evi yeniden gündemde! Biliyorsunuz, ünlü oyuncu o evde eski eşiyle yaşamış, boşanmanın ardından taşınmıştı. Çelikkol, doğa içindeki muhteşem evini kiraya çıkarmış, kısa süre sonra da Hadise-Mehmet Dinçerler çifti o eve taşınmıştı. Ancak ev bu çifte de uğurlu gelmemiş, onlar da bir süre sonra boşanmıştı.

İbrahim Çelikkol Riva'daki meşhur villasını sattı! Fiyatı ise dudak uçuklattı
İbrahim Çelikkol, adı “uğursuz villa”ya çıkan evini sonunda satmış! Bir süre, yeni kız arkadaşı Natali Yarcan’la Riva’da yaşamış, ancak şehir hayatına özlem ağır basınca, evini satışa çıkarmıştı. Şimdi duyduğuma göre Çelikkol, Riva’daki o meşhur villayı tam 50 milyon TL’ye satmış. Kendisine henüz yeni bir ev almayan yakışıklı oyuncu, onun yerine Bebek semtinde kiraya çıkarak yeni bir düzen kurmuş!

İbrahim Çelikkol Riva'daki meşhur villasını sattı! Fiyatı ise dudak uçuklattı

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