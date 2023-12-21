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İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öpmüştü! Akalay, ilk kez konuştu!

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öpmüştü! İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öpmüştü! Akalay, ilk kez konuştu!

Birce Akalay, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncunun oturduğu tarafında karşısındaki ağaca bir kedi çıktı. Akalay "Aşkım benim, kıyamam nasıl da korkmuş" dedi.

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öpmüştü! Akalay, ilk kez konuştu!
Akalay, "Güzel bir kurtarma operasyonu oldu, ben de endişe ve heyecanla takip ettim. Çok şükür kedimiz gayet sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Benim de 4 tane kedim ve 1 tane köpeğim var. Kedi evleri aldım. Onları besliyorum.

 

Kedi ile köpeklerin aynı ortamda olmasında sıkıntı yok. Bizimki çok alışık. Evimin yakınına ve bahçeme koyuyorum. Havalar soğuyor. İlgilenmek lazım" dedi.

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öpmüştü! Akalay, ilk kez konuştu!
'Kuş Uçuşu' galasında Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekmişti. İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın omzundan öpmüştü. Oyuncu, "Ne garip ya, bizim doğalımız o. Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz? Arkadaş desteği... Anneniz, babanız sizi omzunuzdan öpmedi mi? Bizim ki kardeşlik" dedi.

 

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