 İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'ndan sürpriz proje

İbrahim Büyükak’ın yazıp yöneteceği aynı zamanda da başrolünde oynayacağı yeni filmi “Mutluyuz”un diğer başrol oyuncusu da Yasemin Sakallıoğlu oldu.

25 Film’in yapımcılığını üstleneceği filmin sinemadaki vizyon tarihi 29 Aralık 2023.

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