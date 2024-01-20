İbrahim Büyükak: Yasemin’den 20 kere tokat yedim

‘Mutluyuz’ filminde Yasemin Sakallıoğlu ile rol alan Büyükak, “Yasemin’in eli çok ağır. Bana tokat attığı bir sahne var. Yarım saatte çekebildik, 20 tekrar aldık. Dişimi çektirecek kadar uyuştuğunu hissettim, balyoz gibi vurdu. Yangın tüpünü sırtıma vurarak yangını söndürdüğü sahnede sırtım mosmor oldu” dedi.

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