Bayram konser maratonuna son hız devam eden İrem Derici, Alaçatı Şerefe’de sahneye çıktı. Gündemden de geri kalmayan Derici, İbrahim Büyükak’ın “Mutluyuz” adlı yeni filmi filminde oynamak istediğini söyleyip arkadaşını, “Oynatmazsan oğlunu kaçırırım” diye esprili bir şekilde tehdit etti!



İbrahim Büyükak geçtiğimiz günlerde yeni filmi “Mutluyuz”u tanıtıp başrolü komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile paylaşacağını açıklamıştı. Bu duyurunun ardından İrem Derici yakın dostu İbrahim Büyükak’a şöyle seslendi: “Bu filminde de beni oynatmazsan güzel oğlunu kaçırırım bilgin olsun!”



İbrahim Büyükak da “Bu filmde kendini oynayacaksın! Yazıyorum sana rol. Ben ve Yasemin’den sonra oyuncu kadrosunda ismi belli olan ilk sen oldun” cevabını verdi. (İbrahim Büyükak’ın 2018'de evlendiği Nurdan Büyükak ile Aslan adında, 2 yaşında bir oğlu var.) 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği “Mutluyuz” filmin sinema vizyon tarihi 29 Aralık 2023.

ALAÇATI BAYRAM YAPTI

Konser maratonuna bayramda da ara vermeyen İrem Derici dün akşam Alaçatı Şerefe’de sahneye çıktı. Bu kez elbise yerine pantolon ve büstiyer tercihiyle farklı bir tarz seçen İrem Derici kulağa olduğu kadar göze de hitap etti. Günler öncesinden rezervasyonları kapanan gecede enerjisi ve güzelliği ile ilgi odağı oldu.

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