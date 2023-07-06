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Ünlü komedyen oğlunun doğum gününü Bursa'da kutladı

Bursalı ünlü komedyen ve senarist İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay'ın ikinci yaşını memleketi Bursa'da Kahvebeyaz Restoran'da kutladı.

Ünlü komedyen oğlunun doğum gününü Bursa'da kutladı

Psikolog eşi Nurdan Büyükak'la birlikte Kahvebeyaz Restoran'da düzenledikleri renkli partide oğulları Aslan Oktay'ın ikinci yaş sevincini yaşayan ünlü çifte anne babaları ile yakınları da eşlik etti.

Ünlü komedyen oğlunun doğum gününü Bursa'da kutladı

Ayşenur Filiz'in organize ettiği kutlamada Bursalı ünlü komedyen en az oğlu kadar mutluydu.

Ünlü komedyen oğlunun doğum gününü Bursa'da kutladı

Çok sevdiği arabalar konseptiyle hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Aslan Oktay, gün boyu etrafına neşe saçtı.

Ünlü komedyen oğlunun doğum gününü Bursa'da kutladı

 

İbrahim Büyükak, oğlunun her gün biraz daha büyüdüğünü görmenin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

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