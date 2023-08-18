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İbrahim Büyükak’tan anlamlı hediye

Ünlü komedyen İbrahim Büyükak’tan anlamlı hediye... İşte haberin detayları...

İbrahim Büyükak’tan anlamlı hediye

Son dönemin en başarılı komedi filmlerine imza atan İbrahim Büyükak 20 Ağustos’taki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye etti.

İbrahim Büyükak’tan anlamlı hediye
Sevenlerinden hediye yerine vakfa bağışta bulunmalarını istedi.

 İbrahim Büyükak’tan anlamlı hediye

“Küçük Esnaf”, “Yol Arkadaşım 1-2”, “Bayi Toplantısı” ve “Özür Dilerim” gibi filmleriyle yazıp oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettiren başarılı komedyen İbrahim Büyükak, 20 Ağustos’taki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye ediyor.

 İbrahim Büyükak’tan anlamlı hediye

Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak yer alan İbrahim Büyükak doğum gününde Cerebral Palsy’li çocuklar için farkındalık yaratma çalışmalarına destek vermek istediğini söyleyerek, takipçilerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

İbrahim Büyükak’tan anlamlı hediye
40 yaşına basacak olan İbrahim Büyükak “Az çok demeden bağışlarınızı yaparsanız beni çok mutlu edersiniz” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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