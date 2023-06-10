 İbrahim Büyükak'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı

İbrahim Büyükak, Bebek’te görüntülendi. 700 bin TL değerindeki üç tekerlekli yeni motosikletiyle iş görüşmesine gelen komedyen, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Büyükak, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in, Murat Dalkılıç'a yaptıkları şaka videosu hakkında konuştu. Büyükak, "Ben yapamazdım, yalan söylemezdim” dedi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Özür Dilerim" filminin geri dönüşlerinden mutlu olduğunu söyledi. Ailesi ile tatil planlarının olduğunu ve en kısa zamanda gerçekleştireceğini söyleyen Büyükak, Bodrum'da lahmacun fiyatlarının 450 TL olduğunun hatırlatılması üzerine "Yemesinler. Herkes yemezse fiyatları düşer." diyerek isyan etti.

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