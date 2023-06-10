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İbrahim Büyükak'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü komedyen İbrahim Büyükak, 700 bin TL değerindeki üç tekerlekli yeni motosikletiyle görüntülendi. İşte detaylar...

İbrahim Büyükak'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı

İbrahim Büyükak, Bebek’te görüntülendi. 700 bin TL değerindeki üç tekerlekli yeni motosikletiyle iş görüşmesine gelen komedyen, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 İbrahim Büyükak'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı

Büyükak, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in, Murat Dalkılıç'a yaptıkları şaka videosu hakkında konuştu. Büyükak, "Ben yapamazdım, yalan söylemezdim” dedi.

 İbrahim Büyükak'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı

Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Özür Dilerim" filminin geri dönüşlerinden mutlu olduğunu söyledi. Ailesi ile tatil planlarının olduğunu ve en kısa zamanda gerçekleştireceğini söyleyen Büyükak, Bodrum'da lahmacun fiyatlarının 450 TL olduğunun hatırlatılması üzerine "Yemesinler. Herkes yemezse fiyatları düşer." diyerek isyan etti.

İbrahim Büyükak'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı

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