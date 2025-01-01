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Hülya Avşar'ın bakın neye tahammülü yok! 2025 itirafı!

Hülya Avşar'ın bakın neye tahammülü yok! 2025 itirafı! İşte detaylar...

Hülya Avşar'ın bakın neye tahammülü yok! 2025 itirafı!

Hülya Avşar, 2025'i Crowne Plaza İstanbul Florya'da karşıladı.

Hülya Avşar'ın bakın neye tahammülü yok! 2025 itirafı!
Sanatçı, sesi ve güzelliğiyle hem kulağa hem de göze hitap etti. Yılbaşı için kırmızı elbise tercih eden Avşar, misafirlerini coşturdu. Muhteşem geçen gecede sanatçıya bir ara oryantal Asena eşlik etti.

 Hülya Avşar'ın bakın neye tahammülü yok! 2025 itirafı!

Asena, seyircilere kısa bir oryantal şov yaparak, alkış aldı. Sahnesine kaldığı yerden devam eden Avşar ise unutulmaz bir yeni yıl programı yaptı. Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Avşar, "Ailemin ve arkadaşlarım ısrarı üzerine kırmızı giydim" dedi.

 Hülya Avşar'ın bakın neye tahammülü yok! 2025 itirafı!

2025 mesajı veren sanatçı, "Her şeyin başı sağlık. Onun dışında her şey bir şekilde öyle ya da böyle gelip geçiyor. Sevgi, arkadaşlık, insanlara güzel bakmak, aileyi genişletmek, küs olanların barışması ve herkes mutlu olsun" dedi. Avşar, "2024'te barıştığınız isim var mı?" sorusuna, "Küstüğüm yok. Küslüğe hiç tahammülüm yok. Eninde sonunda ne yapar ne eder barışırım" yanıtını verdi.

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