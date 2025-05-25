 Hülya Avşar’dan seyirciye Hakan Altun sürprizi

Türk müziğinin güçlü isimlerinden Hülya Avşar, İzmir Yeni Gazino’da sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Şıklığı ve sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan Avşar, sevilen parçalarını seslendirirken dinleyicilerden tam not aldı.



Konserin en dikkat çeken anı ise, Yeni Gazino sahnesinde Hakan Altun ile yaptığı sürpriz düet oldu.

İkilinin kısa süre önce çıkardığı yeni şarkı Ahım Olsun, geceye damgasını vurdu. Duygusal sözleri ve melodisiyle salonu derin bir sessizliğe bürüyen şarkı, dinleyicilere adeta bir duygu seli yaşattı.

Hakan Altun, konser alanında fiziksel olarak bulunmasa da, sahneye telefonla canlı bağlanarak şarkıya eşlik etti. Hülya Avşar ile gerçekleştirdikleri bu beklenmedik düet, izleyicilerden büyük alkış aldı.

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