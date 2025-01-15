Herbal Essences nemlendirici hindistan cevizi kokulu seri ile yumuşacık ve neme doymuş saçlar

Herbal Essences Nemlendirici Hindistan Cevizi Kokulu Seri ile saçlarınızı besleyerek doğal içerikleriyle saçlarınıza nazik bir bakım sunar ve her kullanımda etkisini hissettirir. Seri saçlarınıza ihtiyacı olan nemi sağlayıp güçlendirirken içerdiği Hindistan cevizi özü ile saçlarınızın etkileyici bir şekilde kokmasını da sağlar. Vegan, PETA tarafından onaylanmış; hayvan dostu %96 doğal kökenli* şampuan ve %96 doğal kökenli* saç kremi, %94 doğal kökenli** saç bakım maskesi ile kullanıcılara rahatlatıcı bir saç bakım rutini sunar.

Güney Endonezya’dan özenle seçilen Hindistan cevizi özleri gibi değerli bitki bazlı diğer içeriklerle zenginleştirilmiş bu seri özellikle çok kuru saçların ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandı. Nemlendirici Hindistan Cevizi Kokulu Şampuan silikon içermeyen formülü ve iyi köpürme özelliğiyle saçınızı nazikçe temizlerken tek yıkamada bile yoğun nemlendirme sağlayarak saçınıza pürüzsüz ve yumuşak bir görünüm kazandırıyor. Saç kremi, şampuanın tamamlayıcısı olarak kuru ve nemsiz saçları derinlemesine nemlendirerek kolayca şekil almasını sağlıyor. Ayrıca saç kremi ister durulanarak ister durulanmadan kullanılabiliyor. Saç bakım maskesi ise saçın ihtiyacı olan yoğun bakımı sağlayarak, saç tellerini güçlendiriyor ve saçları ihtiyacı olan neme doyuruyor. Ayrıca bitkiler hakkında dünya devlerinden biri olarak kabul edilen Royal Botanic Gardens, Kew iş birliği ile üretilen bu serinin tüm ürünleri boyalı saçlarda da güvenle tercih edilebiliyor.

Saç bakım rutininiz tropik bir aromaterapi deneyimine dönüşsün!

Duyularınızı canlandıran kalıcı kokuları ve doğal içerikleriyle kullananları uçlarına kadar beslenmiş saçlara kavuşturan Nemlendirici Hindistan Cevizi Kokulu Seri ile saç bakımını başka bir boyuta taşıyın! Nemlendirici Hindistan Cevizi Kokulu Seri içerdiği Hindistan cevizi özü ile saçların etkileyici bir şekilde kokmasını sağlarken her kullanımda kullanıcıların modunu*** yükselttiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Herbal Essences Hindistan Cevizi Kokulu Seri ile saç bakım rutininizi bir aromaterapi deneyimine dönüştürebilirsiniz. Bu seri, karşı konulmaz kokusu ile hem modunuzu*** yükseltecek hem de saçlarınızı uçlarına kadar neme doyuracak!

Herbal Essences Nemlendirici Hindistan Cevizi Kokulu Şampuan: 319.90 TL ****

Herbal Essences Nemlendirici Hindistan Cevizi Kokulu Saç Kremi: 319.90 TL****

Herbal Essences Nemlendirici Hindistan Cevizi Kokulu Saç Bakım Maskesi: 319.90 TL****

* %96 doğal köken (%88 saflaştırılmış su ve %8 doğadan elde edilmiş içerikler) kalan %4 ise iyi bir kullanım deneyimi ve ürün stabilitesi içindir. Doğadan elde edilmiş içerikler, doğal köken materyallerin %50’den fazlasını muhafaza etmektedir.

** %94 doğal köken (%88 saflaştırılmış su ve %10 doğadan elde edilmiş içerikler) kalan %6 ise iyi bir kullanım deneyimi ve ürün stabilitesi içindir. Doğadan elde edilmiş içerikler, doğal köken materyallerin %50’den fazlasını muhafaza etmektedir.

*** Çok modelli bilimsel araştırmalardan yararlanmıştır.

**** Fiyatlandırma ile ilgili nihai karar perakendecinin/distribütöründür.

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