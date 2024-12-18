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Hazal Kaya'nın alışveriş tarzı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın alışveriş tarzı. İşte detaylar...

Hazal Kaya'nın alışveriş tarzı

Hazal Kaya, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

 Hazal Kaya'nın alışveriş tarzı

Alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlere gülümseyip poz veren Hazal Kaya, "Çocuklarla ilgileniyorum boş vaktimde alışveriş yapmak istedim" açıklamasında bulundu. Neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çeken başarılı oyuncu, uzun süren alışverişini tamamladıktan sonra AVM’den ayrıldı. Hazal Kaya’nın, alışveriş tarzı ve güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.

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