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Hayaller gerçek oluyor

Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışmasında “Kral”, “Kraliçe” seçilerek hayallerini gerçekleştiren derece alan oyuncu adayları imaj çekimlerini yaptılar. Ödül olarak kazandıkları oyunculuk eğitimlerini de devam ettiren genç yetenekler “Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor” dediler.

Hayaller gerçek oluyor

Geçtiğimiz günlerde Vizyon Production, Bonart Ajans ve Av. Kasım Aksoy işbirliğiyle gerçekleştirilen “6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” nda kraliçe tacını yirmi bir yaşındaki Pınar Deniz giyerken, “Kral” ünvanını ise on dokuz yaşındaki üniversite öğrencisi Doğukan Navdar kazanmıştı. Yarışmada ikinciliği Samira Hoca ve Serhat Özer, üçüncülüğü ise Ela Yılmaz ile Oğulcan Yaşar kazanarak oyunculuk eğitimi almaya hak kazanmışlardı.

Hayaller gerçek oluyor

Derece alan altı genç isim sinema ve dizi oyuncusu olarak piyasaya girmek için eğitimlerini Tümay Özokur Akademi’de sürdürüyorlar. Bir yandan da kendilerini tanıtacak olan imaj çalışmalarını yapan altı genç ünlü moda fotoğrafçısı ve yönetmen Sertan Öksüz’ün objektifi karşısında poz verdiler. Şişli Stüdyo Barbar’da gerçekleşen çekimlerde set kart ve videoları çekilen oyuncu adaylarının saç ve makyajları Vural Mehmet Başar yönetiminde Altıer Akademi ekibi tarafından yapıldı. Oldukça keyifli geçen çekimlerde eğlenerek çalışan genç yetenekler “Hayalleriniz bir bir gerçekleşiyor. Kısa zamanda çok yol kat ettik. Sıkı ve disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dediler. 

 

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