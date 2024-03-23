Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar açıklama yaptı

Snob Magazin'in haberine göre; Ayağına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan Gönül Yazar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Sanatçı, Facebook'tan açıklama yaptı.



Yazar, "Bu olay 4-5 ay var olalı... Evimdeyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Pazar yalnızdım gece karnımın solu ağrıdı. Geçti" dedi.

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