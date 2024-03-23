  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar açıklama yaptı

Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar açıklama yaptı. İşte detaylar...

Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar açıklama yaptı

Snob Magazin'in haberine göre; Ayağına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan Gönül Yazar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar açıklama yaptı
Sanatçı, Facebook'tan açıklama yaptı.

Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar açıklama yaptı
Yazar, "Bu olay 4-5 ay var olalı... Evimdeyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Pazar yalnızdım gece karnımın solu ağrıdı. Geçti" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Onur Tuna'nın son paylaştığı fotoğraf hayranları şaşırttı
  Magazin

Onur Tuna'nın son paylaştığı fotoğraf hayranları şaşırttı

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti
  Magazin

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti

Demet Özdemir zirvede
  Magazin

Demet Özdemir zirvede

Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
  Gündem

Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

Ocak ayından beri ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı! Üzen haberi açıkladı  
  Gündem

Ocak ayından beri ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı! Üzen haberi açıkladı  

Ünlü menajerden oyuncu adaylarına uyarı: "Merdiven altı ajanslara dikkat edin!"
  Magazin

Ünlü menajerden oyuncu adaylarına uyarı: "Merdiven altı ajanslara dikkat edin!"